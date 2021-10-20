YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

20.10.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Frutti Extra Bursaspor: 83 - Virtus Segafredo Bologna: 101

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Uros Obrknezevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 15, Needham 6, Onuralp Bitim 11, Hayes 7, Dudzinski 13, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 14, Andrews 3, Egemen Güven 12, Yağızhan Selçuk

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 15, Pajola 10, Hervey 18, Sampson 11, Weems 6, Tessitori 11, Cordinier 12, Alibegovic 14, Ruzzier, Alexander 4, Ceron

1. Periyot: 21-31

Devre: 48-57

3. Periyot: 66-81

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 101-83 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Weems ve Belinelli ikilisinin etkili performansıyla başlayan Virtus Segafredo Bologna, 3. dakikada 11-4 üstünlük sağladı. Çeyrek genelinde Frutti Extra Bursaspor'a karşı tempoyu iyi ayarlayan ve rahat hücum şansı tanımayan konuk ekip, periyodu 31-21 önde kapatmayı başardı.

İkinci çeyreğe Cordinier'in basket faulüyle başlayan İtalya temsilcisi, Alibegovic ve Tessitori'nin de skora katkısıyla 13. dakikada farkı 18'e (24-42) çıkardı. Bu dakikada alınan molanın ardından parkeye daha enerjik dönen Frutti Extra Bursaspor, genç oyuncusu Onuralp Bitim'in sayı ve asistleriyle tekrar oyuna dönse de soyunma odasına Virtus Segafredo Bologna'nın 57-48 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda Dudzinski'nin basketiyle başlayıp farkı 7'ye (50-57) indiren Frutti Extra Bursaspor karşısında Virtus Segafredo Bologna, Sampson ve tecrübeli oyuncusu Belinelli ile etkili olunca 25. dakikada fark tekrar açıldı: 58-73. Dış atışları savunmakta zorlanan Frutti Extra Bursaspor karşısında konuk ekip, son çeyreğe 81-66 önde girdi.

Final periyodunda açılan farkla beraber Frutti Extra Bursaspor oyun disiplininden iyice kopunca Virtus Segafredo Bologna parkeden 101-83 galip ayrıldı.

Basketbol: ULEB Avrupa Kupası

- Frutti Extra Bursaspor: 83 - Virtus Segafredo Bologna: 101

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna

Frutti Extra Bursaspor - Virtus Segafredo Bologna
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 20 Ekim Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:13
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:25
Yatsı
19:43

Bursa Nöbetçi Eczaneler20 Ekim Çarşamba

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Konya'da traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Adana'da devletin zarara uğratılmasıyla ilgili gözaltına alınan 87 zanlıdan 8'i tutuklandı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Manisa'da şehre inen yaralı yılkı atları, tedavi altına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.