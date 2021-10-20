Salon: TOFAŞ

Hakemler: Uros Obrknezevic (Sırbistan), Jordi Aliaga (İspanya), Gentian Cici (Arnavutluk)

Frutti Extra Bursaspor: Freeman 15, Needham 6, Onuralp Bitim 11, Hayes 7, Dudzinski 13, Metin Türen 2, Ömer Utku Al 14, Andrews 3, Egemen Güven 12, Yağızhan Selçuk

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 15, Pajola 10, Hervey 18, Sampson 11, Weems 6, Tessitori 11, Cordinier 12, Alibegovic 14, Ruzzier, Alexander 4, Ceron

1. Periyot: 21-31

Devre: 48-57

3. Periyot: 66-81

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta maçında Frutti Extra Bursaspor, sahasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 101-83 mağlup oldu.

Karşılaşmaya Weems ve Belinelli ikilisinin etkili performansıyla başlayan Virtus Segafredo Bologna, 3. dakikada 11-4 üstünlük sağladı. Çeyrek genelinde Frutti Extra Bursaspor'a karşı tempoyu iyi ayarlayan ve rahat hücum şansı tanımayan konuk ekip, periyodu 31-21 önde kapatmayı başardı.

İkinci çeyreğe Cordinier'in basket faulüyle başlayan İtalya temsilcisi, Alibegovic ve Tessitori'nin de skora katkısıyla 13. dakikada farkı 18'e (24-42) çıkardı. Bu dakikada alınan molanın ardından parkeye daha enerjik dönen Frutti Extra Bursaspor, genç oyuncusu Onuralp Bitim'in sayı ve asistleriyle tekrar oyuna dönse de soyunma odasına Virtus Segafredo Bologna'nın 57-48 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda Dudzinski'nin basketiyle başlayıp farkı 7'ye (50-57) indiren Frutti Extra Bursaspor karşısında Virtus Segafredo Bologna, Sampson ve tecrübeli oyuncusu Belinelli ile etkili olunca 25. dakikada fark tekrar açıldı: 58-73. Dış atışları savunmakta zorlanan Frutti Extra Bursaspor karşısında konuk ekip, son çeyreğe 81-66 önde girdi.

Final periyodunda açılan farkla beraber Frutti Extra Bursaspor oyun disiplininden iyice kopunca Virtus Segafredo Bologna parkeden 101-83 galip ayrıldı.