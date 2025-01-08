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Başörtüsünü çıkarıp ateşe attı! Kızıl Goncalar'ın o sahnesine tepki yağıyor! 'Bu nasıl bir iğrençlik'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 19:59
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar'ın 20 Ocak akşamı yayınlanan yeni bölümün fragmanı ortalığı yıktı. Birgül'ün başörtüsünü çıkarıp ateşe attığı sahneye tepki yağdı.

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar dizi tarihine geçecek hikayesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her yeni bölümüyle fırtınalar estiren dizi seyircisinden tam not almaya devam ediyor.

Birçok dizi gibi Kızıl Goncalar da yılbaşı arası verdi ve merakla beklenen yeni yayın tarihi belli oldu. 20 Ocak Pazartesi akşamı seyirciyle buluşacak olan dizinin ise yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşlerin iyice karıştığı dizinin fragmanı ortalığı karıştırdı.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI, ATEŞE ATTI!

Yayınlanan fragmanda dergahta düzenin değiştirilmesinin ardından kadınlar evlerine kapatılıyor. Sadi Hüdayi "Kadınlarınızı evlerinizde tutacaksınız" emri verince Birgül çileden çıkıyor ve karşısına geçiyor.

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"Siz bize bakınca insan görmüyorsunuz. Siz bize bakınca bir tek hükümdarlığınıza girmeyi kabul etmiş tebaa görüyorsunuz." diyerek isyan etti ve başörtüsünü çıkardı. Birgül daha sonra ise başörtüsünü ateşe attı.

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Yeni rolüyle ekranlara dönüyor! 34. bölümde... Yeni rolüyle ekranlara dönüyor! 34. bölümde...

TEPKİ YAĞDI!

Kızıl Goncalar'ın 20 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünün fragmanındaki Birgül'ün sahnesi ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı tepki gösterdi. O yorumlardan bazıları...

Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar
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