Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıp Kızıl Goncalar'a transfer oldu! Settar Tanrıöğen o rolle ekranlara dönüyor! Hangi bölümde gelecek?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Ardından da sağlık sorunları nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı.

Aylar sonra ise toparlanan usta oyuncunun Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana döneceği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise ne zaman dönüş yapacağına dair detaylar belli oldu.

"SAATÇİ AZİZ" OLACAK!

Sevilen oyuncu Kızıl Goncalar'a evladının intikamını almak için yaşayan bir baba olan “Saatçi Aziz” rolüyle katılacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tanrıöğen Perşembe günü sete çıkacak ve fenomen dizinin 34. Bölümüne bomba gibi giriş yapacak.