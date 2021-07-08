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Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

08.07.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

EDİRNE (AA) - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez birinci olan başpehlivan Orhan Okulu, PCR testini gösterdikten sonra Kırkpınar'a kayıt yaptırdı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlar için hazırlanan platforma arkadaşlarıyla gelen Okulu, bir süre pehlivanlarla sohbet ettikten sonra kayıt masasına yöneldi.

İki gün önce yaptırdığı PCR testini göstererek kaydını yaptıran başpehlivan Okulu, Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara başarılar diledi.

"Bismillah diyerek kaydımızı yaptırdık inşallah cumartesi günü çayıra çıkacağız" diyen Okulu, "Geçen yıl güreşler pandemi sebebiyle olmamıştı. Çok çalıştım. İnşallah hedefim burada da altın kemeri almak. Kazanmak için geldim. Allah sakatlık vermesin. Tüm rakiplerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okulu, güreşçilerin ve güreşseverlerin bu sene Kırkpınar'a yoğun ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı

Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar için kayıt yaptırdı
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