BATE Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Konyaspor'a konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandr Mikhailov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı belirtildi.
Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic'in düdük çalacağı Konyaspor-BATE Borisov rövanş karşılaşması yarın saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.
BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz