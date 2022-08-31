D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkisini gösteriyor.
Kara yolunun Şifalı Su, Tepeköy ve Kabalak mevkilerinde sabah saatlerinden beri etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sürücüler dikkatli ilerlerken, trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.
Dik rampaların yanı sıra keskin virajların bulunduğu yoldaki sis, dronla görüntülendi.
Batı Karadeniz bağlantı yolunda sis etkili oluyor
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