YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

31.08.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde av sezonunun başlamasına saatler kala balıkçılar, denize açılacakları anı beklemeye başladı.

Akçakoca Limanı'nda balıkçılar için uğurlama programı düzenlendi.

Akçakoca Müftüsü Ahmet Kuru, bereketli bir sezon için dua etti.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can da sezonun bol ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Balıkçılara bol palamut avlayacakları bir sezon dileyen Can, "İnşallah kazasız belasız bir sezon olur, sofralarda da bol bol palamut yeriz." dedi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş ise hava şartlarından dolayı küçük teknelerin bu gece denize açılma olasılığının düşük olduğunu ifade etti.

Programın tamamlanması sonrası balıkçılar av sezonun başlamasını beklemeye başladı.

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Batı Karadenizli balıkçılar av yasağının kalkmasını bekliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Düzce Akçakoca

Düzce Namaz Vakitleri 31 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:44
Sabah
06:14
Öğle
13:01
İkindi
16:42
Akşam
19:38
Yatsı
21:02
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Yeni akım mide bulandırdı! Partnerlerin sperminden...

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Hapishane ziyareti esnasında azılı seri katilden hamile kaldı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Yanlış hedefe ateşleyince olanlar oldu!

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.