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Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

23.10.2021 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında kentte karadan ve havadan denetimler yapıldı.

Kara yollarında kurulan kontrol noktalarında tedbir alan ekiplere, helikopterle havadan destek verildi.

İl Jandarma Komutanlığından Albay Ümit Alınak, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hayrullah Altıparmak'ın da katıldığı denetimlerde, Batman-Diyarbakır, Batman-Siirt ve Batman-Mardin kara yollarında trafik ihlali yapan araçlar havadan tespit edilerek kontrol noktalarına bilgi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Jandarma Astsubay Üstçavuş Tuba Taş, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak trafik denetimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kara yollarında ağır tonajlılar başta olmak üzere emniyet şeridinde duraklama yapan, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araçlara yönelik havadan denetim yaptıklarını belirten Taş, kural ihlalinde bulunan sürücülere ceza kesildiğini kaydetti.

"Amacımız trafik kazalarının azaltılarak can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi ve sürücüler üzerinde yakalanma algısının artırılmasıdır." diyen Taş, denetimleri aralıksız sürdüreceklerini bildirdi.

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı

Batman'da jandarma ve polis ekipleri helikopterle trafik denetimi yaptı
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