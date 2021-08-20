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Batman'da mısır hasadına başlandı

20.08.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş: - "90 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Fiyatı dün itibarıyla 2 bin 200 liraydı bugün ise 2 bin 300 liraya yükseldi. Çiftçimiz hem verimden hem de fiyattan memnun"

Batman ovasında "sarı altın" olarak nitelendirilen mısırın hasadına başlandı.

Merkeze bağlı Oymataş köyü civarında biçerdöverlerle mısır hasadı yapıldı.

Geçen yıl 55 bin dekar olan mısır ekim alanı, bu yıl 60 bin dekarı geçti. Sulu tarım dolayısıyla kuraklıktan etkilenmeyen mısır üretiminde sağlanan verim çiftçiyi memnun etti. Dekarda 1800 kilogram kadar ürünün alındığı mısırda ton fiyatı 2 bin 300 liraya çıktı.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, AA muhabirine, daha önce pamuk eken çiftçilerin son yıllarda mısıra yöneldiğini, hem iç piyasada hem de dış piyasada alıcısı olduğu için mısırın rağbet gördüğünü söyledi.

Aydiş, "90 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Fiyatı dün itibarıyla 2 bin 200 liraydı bugün ise 2 bin 300 liraya yükseldi. Çiftçimiz hem verimden hem de fiyattan memnun. Şu anda bir dekardan yaklaşık 1700-1800 kilogram verim elde ediliyor." dedi.

Mehmet Salih Tutar da 16 yıldır çiftçilik yaptığını, 2 bin 600 dönümlük alanda mısır yetiştirdiğini söyledi. Tutar, "Mısır hasadına yeni başladık. Güzel verim aldık. Bir dekara yaklaşık olarak 1900 kilogram alıyoruz. Fiyatlardan da memnunuz." diye konuştu.

Batman'da mısır hasadına başlandı

- Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş: - "90 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Fiyatı dün itibarıyla 2 bin 200 liraydı bugün ise 2 bin 300 liraya yükseldi. Çiftçimiz hem verimden hem de fiyattan memnun"

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı

Batman'da mısır hasadına başlandı
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