Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 72 EL 057 plakalı minibüs, Batman-Beşiri kara yolunda karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 tekstil işçisi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz