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Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

05.08.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da tekstil işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tekstil işçilerini taşıyan 72 EL 057 plakalı minibüs, Batman-Beşiri kara yolunda karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 tekstil işçisi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

Batman'da otomobil ile çarpışan işçi servisi devrildi, 11 kişi yaralandı

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