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Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

29.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

"Suriye Görev Gücü"nde yer alacak Batman Komando Tabur Komutanlığında görevli komandolar, dualar eşliğinde Suriye'ye gönderildi.

Suriye'de görev yapacak 48 komando için, İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Vali Ekrem Canalp, törende yaptığı konuşmada, bin yıl önce verilen mücadelenin bugün de yaşandığını, bin yıl önce çok sayıda düşmanla milletçe mücadele edildiğini söyledi.

"Bugün Türkiye'nin güvenliği nereden başlar diye bir soru sorduğumuz zaman bu sorunun cevabı asla sınırlarımızın başladığı yerden başlar diyen olamaz. Bugün Türkiye'nin güvenliği maalesef ki sınırlarımızın çok daha ötesinden başlamaktadır. Çünkü sınırlarımızı koruyabilmek için sınırlarımızın ötesindeki alanlarda da gerekli şekilde güvenliği sağlamak zorundayız." ifadelerini kullanan Canalp, belirli alanlarda güvenliğin sağlanmaması halinde vatanın bütünlüğü için büyük tehditlerin beraberinde geleceğini belirtti.

Canalp, "Cenabı Allah yolunuzu, bahtınızı açık eylesin, sizleri görevini layıkıyla yapmayı nasip etsin, hepinizin sağlık ve sıhhat içerisinde buraya dönmeyi nasip eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Komando yemininin yapıldığı, duaların okunduğu törende, yakınlarıyla vedalaşan komandolar görev yerlerine hareket etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve ailelerin katıldığı törende, duygulu anlar yaşandı.

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

Batman'daki komandolar Suriye'ye uğurlandı

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suriye Batman

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