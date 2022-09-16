Batman'ın Balpınar beldesinde çiftçi Şafi Kandemir'in yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık karpuz fuarda sergilenecek.
Balpınar beldesinde çiftçi Kandemir yetiştirdiği 53 kilo 300 ve 49 kilo 700 gramlık karpuzları Batman Valiliğine teslim etti.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, memleketin her tarafında ayrı bir güzelliğin bulunduğunu, karpuzun da memleketin bir güzelliği ve zenginliği olduğunu belirterek, "Batman'da da bu karpuzu yetiştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Çiftçimizi tebrik ediyorum." dedi.
Kandemir ise yetiştirdiği karpuzun ata tohumundan elde edildiğini kaydetti.
Daha büyük olan karpuzun Batman'da düzenlenecek fuarda sergileneceğini bildiren Kandemir, "Diğer karpuzumuzu da sevgi evlerindeki çocuklarımıza ikram edeceğiz. Çocuklarımız organik ata tohumu karpuzu afiyetle yesin istiyoruz." diye konuştu.
Batmanlı çiftçinin yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık karpuz fuarda sergilenecek
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