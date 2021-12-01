Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi mevkisinde her iki yönlü ulaşıma kapandı.

Bayburt-Erzurum kara yolunda Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım durdu

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