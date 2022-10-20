Bayburt Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı açılışı yapıldı

Bayburt Üniversitesinin 2022-2023 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Baberti Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptığı konuşmada, kırsaldan kentlere doğru göçü engelleyici en önemli faktörlerden birinin üniversite olduğunu söyledi.

Bayburt Üniversitesinin de bu kapsamda öğrencilerine büyük şehirlerde bulunan hem eğitsel hem de sosyal olanakları sunduğunu belirten Türkmen, "Üniversite, yerinde eğitim talebini karşılama açısından son derece etkin bir göç önleyicisidir. Bununla birlikte olumlu ortamda ihtiyaç duyulan bütün sektörlerdeki nitelikli insanı tutma, beyin iç göçünü engelleme, nitelikli personelin yurt içinde de kırsaldan metropole hareketini engelleme konusunda çok önemli hizmetleri var. Biz de üniversite olarak bu konunun özellikle altını çiziyoruz." dedi.

Türkmen, öğrenci sayısında bu yıl önemli artış yakaladıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu yıl yüzde yüz doluluğu yakalamış olduk. Kayıt yapan öğrencimizde bu yıl geçen yıla göre yüzde 13,6 oranında artış oldu. Bu öğrenci sayısı dönem içerisinde farklılık arz edebiliyor. Özellikle kayıtların yapıldığı tarihten sonra çok sayıda öğrenciyi mezun ettiğimiz için, dikey ve yatay geçiş sınavıyla ve muhtelif yöntemlerle çok sayıda yeni gelen öğrencimiz olduğu için bu rakam sürekli değişiklik arz ediyor. Günümüz itibarıyla kayıtlı 14 bin 700 civarında kayıtlı öğrenciyle eğitim öğretime devam ediyoruz."

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de kentte bir yüksekokul ile başlayan üniversite hikayesinin bugün tüm Bayburtluların gurur duyacağı seviyeye ulaştığını ifade etti.

Üniversitenin şehrin kültürel anlamdaki en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Pekmezci, belediye olarak gençlerin geldikleri şehirde daha huzurlu ve mutlu yaşamaları adına büyük gayretin içinde olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Taha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt Barosu Başkanı Serkan Pekmezci, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.