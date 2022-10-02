YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

02.10.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde öğle saatlerinde çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Gümüşdamla köyünde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Dağlık alana yayılan yangına, arazinin engebeli olması ve rüzgar nedeniyle zor şartlarda müdahale ediliyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının yerleşim yerine sıçrama durumunun söz konusu olmadığı bildirildi.

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Bayburt'ta dağlık alanda çıkan örtü yangınına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
04:46
Sabah
06:09
Öğle
12:14
İkindi
15:31
Akşam
18:08
Yatsı
19:26
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Hırsızlığı önlemek için hizmet veriyordu! Hırsız kendisi çıktı

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

İlginç Aleyna Tilki diyaloğu: “Ne oldu etkilendin mi?”

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.