Bayburt'ta "Hattat-Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi" açıldı

Bayburt'ta "Hattat-Şair Ahmet Revayi Hüsn-i Hat Müzesi" törenle açıldı.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Belediyesince Tuzcuzade Mahallesi'nde oluşturulan müzenin açılışında, geleneksel Türk sanatları içerisinde hat sanatının özel bir yeri olduğunu söyledi.

Bayburt'ta geçmişte hat sanatına gönül vermiş insanları Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin tespit ettiğini vurgulayan Epcim, bu konu üzerinde çalışma yaparak kente müze kazandıran Pekmezci'ye teşekkür etti.

Belediye Başkanı Pekmezci de Bayburtlu Şair Zihni'nin manevi oğlu hattat-şair Ahmet Revayi'nin adının verildiği müzenin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Müzenin bulunduğu tarihi yapının 2018'de kamulaştırıldığını ve gerekli restorasyon çalışmalarının ardından Bayburt kültürünün hizmetine sunulduğunu dile getiren Pekmezci, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yapacağımız sergide, Ahmet Memoğlu ağabeyimizin ricası ile hattat Mahmut Şahin hocamızın önderliğinde takriben 150 eser, hocamız, sanatçı arkadaşları ve talebeleri tarafından müzemizin kuruluşu için hediye edildi. Bu vesile ile Bayburt Belediyesi Kutluerler Konakları'nın müze haline getirilmesinde emeği geçen Ahmet Memoğlu, Mahmut Şahin, Hüseyin Sert, Muhammed İkbal Gürpınar beylere ve öğrencilerine, ayrıca da belediyemiz çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyor, müzemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Açılışın ardından müzeyi gezen Vali Epcim, Başkan Pekmezci ve beraberindekiler, hattat Mahmut Şahin'den eserler hakkında bilgi aldı.