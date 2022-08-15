Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki 41 TZ 928 plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane yolu Demirözü ilçesi kavşağında, Ö.T. idaresindeki 61 ACE 347 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerden O.Y. yaralandı. Yaralı, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.
Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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