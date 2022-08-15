YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

15.08.2022 20:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki 41 TZ 928 plakalı otomobil, Bayburt-Gümüşhane yolu Demirözü ilçesi kavşağında, Ö.T. idaresindeki 61 ACE 347 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücülerden O.Y. yaralandı. Yaralı, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:47
Sabah
05:23
Öğle
12:29
İkindi
16:17
Akşam
19:25
Yatsı
20:54
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Sevgilisi kesenin ağzını açtı! Önce 1 milyon 800 TL'lik saat sonra ise...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.