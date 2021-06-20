Bayburt'ta polis adayları mezuniyet sevinci yaşadı

Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 295 öğrenci kep attı.

POMEM bahçesinde düzenlenen 26. dönem mezuniyet töreninde konuşan Vali Cüneyt Epcim, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi.

Devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde güçlü savunma stratejileri belirlediğini ifade eden Epcim, bu stratejiler içerisinde en önemlilerinden birinin de Türk Polis Teşkilatının varlığını, ilkelerini, sadakatini, kurumsal kültürünü geliştirmek olduğunu belirtti.

Epcim, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde attığı adımların çok büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, "Hepimizin bildiği gibi İHA'larla SİHA'larla Türk Polis Teşkilatımızın da oldukça büyük teknolojik, bilimsel altyapıya doğru kavuştuğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz." dedi.

Mezunların Türk Polis Teşkilatının savunma stratejilerine büyük değer katacağına dikkati çeken Epcim, şunları kaydetti:

"Bayburt'ta çok zorlu bir süreç içerisinde bu eğitimi tamamladığınızı biliyorum. Özellikle pandemi sürecinde bu eğitimin verilmiş olması işimizin birkaç kat daha zor olduğunu bizlere göstermişti. Çok modern bir polis okulumuz var. Fakat pandemi sürecinin vermiş olduğu zorlukları bu kapalı alanda yaşamak zorunda kaldınız. Bu zorlu sürece dayandığınız için sizleri tebrik ediyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun riyasetinde çok önemli Türk Polis Teşkilatının geliştiğini gözlemlemekteyiz. Bunu gözlemlerken bir taraftan sizler gibi genç kahraman arkadaşlarımızı mezun ediyoruz. Bunun mutluluğu içerisindeyiz."