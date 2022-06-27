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Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

27.06.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu Gez köyü mevkisinde, İ.Y. yönetimindeki 55 AAL 948 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile D.K, E.İ.K. ve S.Y, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların ardından normale döndü.

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bayburt'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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