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Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

05.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini uzatmak isteyenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle güzergahta araçlar yavaş ilerlerken, İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoldaki trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

- Otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde araç yoğunluğu yaşanıyor

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara anadolu otoyolu dron

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