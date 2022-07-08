Kurban Bayramı tatili için arife günü yola çıkan sürücüler nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.
Otoyolun Adapazarı ve Akyazı kesimlerinde Ankara yönünde normal seyreden ulaşım, Hendek kesimine doğru yoğunlaşıyor.
Hendek'in bazı kesimlerinde zaman zaman durma noktasına gelen trafik, Düzce geçişine yaklaşıldığında normale dönüyor.
İstanbul'dan Anadolu'ya geçişin sağlandığı D-100 kara yolunun Hendek kesiminde de yoğunluk hakim.
Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için akıcı yoğunluğun oluştuğu güzergahlarda kontrollerini artırdı.
Bayram tatili için yola çıkanlar Sakarya'da yoğunluk oluşturdu
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