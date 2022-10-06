Solist olarak sahne alan Görkem Ezgi Yıldırım, kontrtenor Kaan Buldular ve bas Kevork Tavityan'ın performansı müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandı.

Gecede, Burak Onur Erdem'in şefliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu da konuk oldu.

BBDSO yeni yıl sezon açılışında gala konseri verdi

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