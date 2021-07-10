BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin istikrarlı yönetime kavuştuğunu söyledi:

TEKİRDAĞ (AA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin istikrarlı bir sistem değişikliğine kavuştuğunu söyledi.

Destici, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, son 6 ayda yaptıkları çalışmalarla üye sayılarını ülke genelinde ikiye katladıklarını belirtti.

Tüm dünyayı etkisine alan salgının Türkiye'yi de olumsuz etkilediğini anlatan Destici, açıklanan son vaka sayılarına göre tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

Destici, 1 Temmuz'dan bu yana normalleşme süreci yaşandığını anımsatarak, "Lakin fert olarak birbirimizi koruyacağız. Buradaki arkadaşlar bile beni dinlerken aslında hepsinde maske olması lazım. Pandemi sürecinden olumsuz etkilendik. İş yerleri kapalı kaldı. Bazı işletmeler çarklarını hiç çeviremedi. Hükümet bunlara destek paketleri açıkladı. Bir takım kredi imkanları sağlandı. Bunlar yeterli mi, tabi yeterli değil." diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünün yaklaştığını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"15 Temmuz kalkışmasını lanetliyoruz. Kim bunun arkasında olmuşsa, dış güçler de dahil lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralı gazilerimizi de saygıyla anıyorum. Ama bu Türkiye'de bir milat oldu. Türkiye sistem değişikliğine gitti ve bu sistem değişikliğinden sonra da istikrarlı bir yönetime kavuştu. Meclis, 1980 darbesinden sonra en çok temsil edilme imkanı buldu. Yani temsilde adalet en yüksek derecede sağlandı. Tabi sistemin bazı noksanlıkları var. Bunlar uyum yasalarıyla tamamlanmalı. Seçim Kanunu ve Siyasi Parti Yasası bir an önce demokratikleştirilmeli. Bir başka husus, yeni anayasayı bizim mutlaka siyasi partiler bir araya gelmeli, toplumun diğer kesimleriyle yapabilmeli ve Türkiye bu 1982 darbe anayasasından kurtulmalı."

Ardından Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı ziyaret eden Destici, Omurtak Caddesi ve Atatürk Meydanı'ndaki esnaf ile sohbet etti.