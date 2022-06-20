Destici, daha sonra İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından karşılanan Destici, şeref defterini imzaladı, Balcı'dan kentte yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

BBP Genel Başkanı Destici Van Valiliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz