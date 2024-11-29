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  4. Bel dekolteli mavi elbisesiyle hayran bıraktı! Simge Sağın'ın kıvrak dansına bakan bir daha baktı!

Bel dekolteli mavi elbisesiyle hayran bıraktı! Simge Sağın'ın kıvrak dansına bakan bir daha baktı!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
29.11.2024 14:28
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Şarkılarıyla müzik sektörüne damga vuran Simge Sağın, sahne tarzıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Ünlü isim konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle hayran bırakıyor. Sağın, son konserinde giydiği mavi bel dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kıvrak dansına ise bakan bir daha baktı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından sık sık gündeme gelen Simge Sağın, sahne tarzıyla göz kamaştırıyor.

BEL DEKOLTESİ VE KIVRAK DANSIYLA OLAY OLDU!

BEL DEKOLTESİ VE KIVRAK DANSIYLA OLAY OLDU!

İddialı kıyafetleriyle hayran bırakan Simge Sağın, bu sefer mavi derin bel dekolteli elbisesiyle sahneye çıktı. 

'Öpücem' isimli şarkısını seslendiren ünlü şarkıcı dayanamayıp hünerlerini gösterdi. Kıvrak dansıyla eğlenceli anlar yaşattı. Sağın'ı dinlemeye giden hayranları ise gözlerini alamadı. 

Sağın'ı dinlemeye giden hayranları ise gözlerini alamadı. Kendine bir kez daha hayran bıraktı. 

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2010'ların başında yayımlamış olduğu şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirmiştir. Şişli, İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Simge, lise eğitiminin ardından müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi almıştır. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011 yılında Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yapmıştır.

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Simge Sağın
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