Bel dekolteli mavi elbisesiyle hayran bıraktı! Simge Sağın'ın kıvrak dansına bakan bir daha baktı!

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

8 Ağustos 1981 tarihinde dünyaya gelmiştir. 2010'ların başında yayımlamış olduğu şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirmiştir. Şişli, İstanbul'da dünyaya gelmiş olan Simge, lise eğitiminin ardından müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve müzik eğitimi almıştır. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011 yılında Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yapmıştır.