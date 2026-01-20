Cemre Baysel'in aşkı belgelendi! Türk yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşıyor

Son dönemde özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Cemre Baysel, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla magazin manşetlerindeki yerini almıştı.

Haziran ayında oyuncu Aytaç Şaşmaz ile dört yıllık ilişkisini bitiren Baysel’in, kısa süre önce rapçi Blok3 ile aşk yaşadığı öne sürülmüş, ünlü oyuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

AŞK BELGELENDİ

Baysel'in adı son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile anılmaya başlanmıştı. Cemre Baysel ile Cem Bölükbaşı'nın aşkı resmen belgelendi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ünlü çift ilk sosyal medya paylaşımlarını yaptılar. Bir akım videosu çeken ikili sempatik halleriyle beğeni topladı.

Baysel ile Bölükbaşı'nın tatil için Londra'ya gittikleri öğrenildi. İkilinin paylaşımına sevenlerinden kısa sürede yorum yağdı.