Belediyeler, Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutlamaya hazırlanıyor

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası bünyesinde proje üretiminde Türkiye'nin geçen yıl ilk kez Avusturya ve İspanya'yı geçtiğini bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 2022 Avrupa Hareketlilik Haftası Tanıtım Toplantısı, TBB binasında yapıldı.

Toplantıda konuşan TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Avrupa Birliği (AB) bünyesinde kadın, çocuk, engelli hakları gibi dezavantajlı gruplara ilişkin çeşitli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Şahin, "Her ne kadar tam üyelik olmamış olsa bile bizim Avrupa Birliği ile olan sürecimiz, tarihten gelen ortak çözüm üretme kapasitesi ve geleceğe dair bakıldığında hem Avrupa kıtasıyla hem komşularımızla yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var." diye konuştu.

Şahin, Avrupa Haraketlilik Haftası kapsamında da çok önemli projelerin hayata geçirildiğini ifade ederek, Kovid-19 salgını sürecinde dünyanın önemli tecrübeler kazandığını aktardı. Salgında her ülkenin kendi zayıf taraflarını gördüğünü dile getiren Şahin, salgının dünya genelindeki ortak sorunlar için tüm ülkelerin iş birliği içinde olmasının önemini ortaya koyduğunu vurguladı.

Şahin, şehirleşmeyle birlikte yaşanan en önemli sorunlardan birinin masa başı çalışmanın artmasına bağlı hareketsiz yaşam olduğuna dikkati çekti. Yetersiz fiziksel aktivitenin birçok sağlık sorununa yol açtığına işaret eden Şahin, "Bu yaşam şekli, insanların yüksek tansiyon, obezite gibi birçok sorunla mücadele etmesine neden oluyor." dedi.

Dünyanın, sağlıklı yaşam için hastalık gelişmeden koruyucu yönetmelere ağırlık verdiğinin altını çizen Şahin, "Bunun maliyeti çok daha düşük. Hastalık bir sonuç. Bu sonuca ulaşmadan koruyucu tedbirler alınabiliyor. Bunun için koruyucu, önleyici tedbirlerle hastalanmadan bunu engellemek mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik projelerin büyük önem taşıdığını belirten Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, Türkiye olarak önemeli projeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Türkiye'nin proje üretiminde dünya ile yarıştığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Avusturya ve İspanya, dünyada en çok proje üreten ülkeler oldu. Ancak ilk kez geçen yıl Türkiye, İspanya ve Avusturya’yı geçti. Geçen yıl 617 projeyle, Avrupa'daki ülkelerden daha fazla proje ürettik ve bunun devamını istiyoruz. Sürdürülebilirlik önemli, bunun sağlanması için çalışmalıyız."

Ulaşımda bisiklet kullanımının önemine işaret eden Şahin, bunun için tüm belediyelerin alt yapıyı hazırlaması ve güvenliği sağlanması gerektiğini ifade etti. Bisiklet yollarının teşvik edilmesi gerektiğini belirten Şahin, bunun sağlanabilmesi için bunun bir davranış biçimi haline gelmesi için fikirsel dönüşümün sağlanması gerektiği görüşünü dile getirdi. Şahin, bisiklet kullanımının artması için belediye dolarak yaptıklarını anlatarak, yaz okuluna katılan tüm öğrencilere bisiklet dağıttıklarını söyledi.

Şahin, bisikletin bir spor aracı olmanın dışında bir ulaşım aracı olduğunu ifade ederek, ulaşımda bisiklet kullanımının davranış biçimine dönmesinin önemini vurguladı.

Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası bünyesinde, bu yılki tema kapsamında, doğaya bağlanılması, doğanın korunması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, gençlere yönelik projeler hazırlanması, dijitalleşemeye ağırlık verilmesi gerektiğini aktardı.

Belediyelere, haraketlilik haftası bünyesinde proje geliştirmeleri için çağrıda bulunan Şahin, projelere mali destek vereceklerini bildirdi.

Toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Büyükelçi Müsteşar Eleftheria Pertzinidou ile AB Dönem Başkanı Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de katıldı.

- Bu yılki tema "Daha İyi Bağlantılar" olarak belirlendi

Bu yılın teması, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinin ardından uzun süre evlerine kapanan insanların kentlerindeki alanlarda birbirleriyle tekrar buluşabildikleri, iletişimlerini ve birbirleriyle olan bağlarını yeniden kurma arzusunu yansıtan "Daha İyi Bağlantılar" olarak belirlendi.

Bu tema etrafında, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler hazırlıklarını tamamladı. Avrupa Birliği ile Türkiye'nin desteklediği daha yeşil, daha doğa dostu ve bireysel değil toplu taşımanın önce çıktığı sürdürülebilir yaşam alanlarına da vurgu yapan Avrupa Hareketlilik Haftası için bu yıl da TBB, AB sekretaryası tarafından yürütülen ve TBB'nin de kullanıcısı olduğu "mobilityweek.eu" hesabına kayıt yapan belediyelere 2'şer adet bisiklet hibe ediyor. Yüzlerce belediye kendi şehirlerinde vatandaşlarını da içine alarak temaya uygun pek çok etkinlik gerçekleştiriyor.

- Avrupa Hareketlilik Haftası nedir?

Her yıl farklı bir tema etrafında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası, 16-22 Eylül tarihleri arasında belediyeler, hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik, yeni, iyileştirilmiş doğa dostu ve çevreci ulaşım modlarına odaklanan projeler geliştiriyor, uyguluyor ve etkinlikler düzenliyor.

Haftanın son tarihi olan 22 Eylül veya 16-22 Eylül haftasındaki cumartesi ve pazar günleri ise "Arabasız Gün (Car-Free Day)" konseptine ayrıldı.

TBB, Avrupa Hareketlilik Haftasının Türkiye'deki ulusal koordinasyon görevini 2018'den bu yana yürütüyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Avrupa Hareketlilik Haftası katılım sıralamasında toplam 617 belediyenin katılımı ile 2020'nin ardından, tekrar birinci oldu. Bu başarı ve Türkiye'nin hareketlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu ulaşım modları ile vatandaşına verdiği önemin altını bir kere daha çizdi.

Toplantının ardından çıkışta, protokolde yer alan katılımcılar, bisikletlere fotoğraf çektirdi.