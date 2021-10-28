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  4. Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

28.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Netflix'te yayınlanan Atiye dizisiyle seyirciyle buluşan Beren Saat, dişlerini yaptırdı. Ünlü oyuncunun hayranları Saat'in doğallığının bozulduğu yönünde eleştirilerde bulundu.

Tekrarlarıyla bile en çok izlenen dizi olmayı başaran Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projeye başlayacağı iddia edilen ünlü oyuncu Beren Saat, yeni reklam anlaşmaları için dış görünümünde küçük bir değişikliğe gitti.

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Beren Saat, dişlerini yaptırarak arasındaki boşluğu kapattırdı. Ünlü oyuncunun yeni hali hayranlarını ikiye böldü.

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Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in doğallığının bozulduğunu söylerken bazıları yeni halinin çok yakıştığını söyledi.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
İrem Derici
Seda Güven
Hande Sarıoğlu
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Anahtar Kelimeler:
Atiye dizisi Beren Saat
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