Beren Saat'in yeni hali tartışma yarattı! "Doğallığı bozuldu"

Tekrarlarıyla bile en çok izlenen dizi olmayı başaran Aşk-ı Memnu dizisindeki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yeni bir projeye başlayacağı iddia edilen ünlü oyuncu Beren Saat, yeni reklam anlaşmaları için dış görünümünde küçük bir değişikliğe gitti.

Beren Saat, dişlerini yaptırarak arasındaki boşluğu kapattırdı. Ünlü oyuncunun yeni hali hayranlarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Beren Saat'in doğallığının bozulduğunu söylerken bazıları yeni halinin çok yakıştığını söyledi.