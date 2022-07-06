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Bergüzar Korel'in son halini gören inanamadı! 'Neden saçların beyazlamış' deyip paylaştı!

06.07.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslektaşı Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında nikah masasına oturan Bergüzar Korel'in bu evlilikten Ali, Han ve Leyla adında üç evladı oldu. Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi. Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı.

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı.

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Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'ya ise geçen yıl Kasım ayında kavuştu.

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Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.

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Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu.
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Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

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Hazal Senel

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Ahu Tuğba

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Mustafa Ceceli

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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