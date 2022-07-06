Bergüzar Korel'in son halini gören inanamadı! 'Neden saçların beyazlamış' deyip paylaştı!

Birlikte rol aldıkları dizide başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti, 2009 yılında evlendi. Halit Ergenç ile büyük bir aşkla evlenen Bergüzar Korel, bu evliliğini 3 de çocukla taçlandırdı.

Ünlü çift, ilk çocukları Ali'yi 2010 yılında, Han'ı 2020 yılında, kızları Leyla'ya ise geçen yıl Kasım ayında kavuştu.



Hamilelik süreçlerinde ve doğum sonrasında yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Korel, Instagram'da yayınladığı son görüntülerle yine adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun "Neden saçların beyazlamış Bergüzar" notunu eklediği paylaşımını gören inanamadı. Verdiği kilolarla da dikkat çeken ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada çok konuşuldu.



Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.