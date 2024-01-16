Bergüzar Korel kocası Halit Ergenç'in bir öğününü paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Son dönemde kilo veren ve saçlarını boyatan ünlü isim değişimiyle sık sık gündem oluyor.





8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

Yeni imajıyla Esra Erol'a benzetilen Korel bu defa eşi Halit Ergenç ile gündem oldu.

Kendisi gibi eşinin de sağlıklı beslendiğini ifade eden Bergüzar Korel kocasının bir öğününü paylaştı. Korel paylaşımına 'Ailecek disiplinliyiz. Burada kutu olmadığı için her yediğini çekip yolluyor' notunu düştü.

Halit Ergenç'in zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı. Korel'in bu paylaşımına; 'Çok iyi görünüyor', 'Güzel zayıflamış', 'Süzülmüş resmen' gibi yorumlar yapıldı.