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Bergüzar Korel kocası Halit Ergenç'in bir öğününü paylaştı! Zayıflığı dikkat çekti

16.01.2024 09:34 | Son Güncelleme:
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Son dönemde değişimiyle sık sık gündem olan Bergüzar Korel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Her paylaşımı büyük yankı uyandıran ünlü isim bu defa eşi Halit Ergenç ile gündem oldu. Kocasının bir öğününü paylaşan Bergüzar Korel 'Ailecek disiplinliyiz' notunu düştü. Ergenç'in zayıflığı ise dikkatlerden kaçmadı.

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Son dönemde kilo veren ve saçlarını boyatan ünlü isim değişimiyle sık sık gündem oluyor.

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8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

Yeni imajıyla Esra Erol'a benzetilen Korel bu defa eşi Halit Ergenç ile gündem oldu.
Kendisi gibi eşinin de sağlıklı beslendiğini ifade eden Bergüzar Korel kocasının bir öğününü paylaştı. Korel paylaşımına 'Ailecek disiplinliyiz. Burada kutu olmadığı için her yediğini çekip yolluyor' notunu düştü.
Halit Ergenç'in zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı. Korel'in bu paylaşımına; 'Çok iyi görünüyor', 'Güzel zayıflamış', 'Süzülmüş resmen' gibi yorumlar yapıldı.

ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI

ZAYIFLAMA SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Bergüzar Korel’in zayıflık sırrı da ortaya çıktı. Ünlü oyuncu yaz boyunca günde 2 saat yürüyüş yaptı ve 1 saat yüzdü.
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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç anne
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