Bergüzar Korel yeni imajıyla poz verip içini döktü! "Acaba Allah’ın gücüne gider mi?"

Allah bizi çok seviyorsa eğer benim kalbimi bilir diye düşünüyorum, ama sonra bir korkuyorum, Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür, ne olur gücüne gitmesin, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum sadece. Ailem, evlatlarım tüm sevdiklerim, sevenlerim hep sağlıklı olsun.