MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel yeni imajıyla poz verip içini döktü! "Acaba Allah’ın gücüne gider mi?"

Bergüzar Korel yeni imajıyla poz verip içini döktü! "Acaba Allah’ın gücüne gider mi?"

29.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel yeni projesi için saçlarını sarıya boyatmış geçtiğimiz günlerde de saçlarını kısacık kestirdi. Londra İstanbul arasında mekik dokuyan Korel yeni imajıyla poz verip içini sosyal medya takipçilerine döktü.

Bir süredir ekranlardan uzakta olan Bergüzar Korel yeni projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan Korel son olarak kısacık kestirdiği saçlarıyla gündeme geldi.

Sosyal medyada yaptığı açıklamalarla zaman zaman tepki çeken oyuncu geçtiğimiz aylarda bölüm başı aldığı paraları unutarak oyunculuğun zorluklarına dair dert yanında eleştirilmişti.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

"2024 DİLERİM ŞEFKATLE GELİRSİN"

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan Bergüzar Korel yılın son günlerinde içini takipçilerine döktü.

"İçimden bir sürü fotoğraf çekmek, bir sürü şey yazmak geliyor, ama sonra duruyorum, bakıyorum şevkim, hevesim yok" diyen oyuncu paylaşımında şunları yazdı:

"Bunca acı bunca kötülük bunca mutsuzluk varken kendi mutluluğumun peşinden gitmek aptallık, bencillik gibi geliyor, bir utanç kaplıyor içimi. Sonra diyorum acaba Allah’ın gücüne gider mi? Çocukken bir şeye üzülsem, kaygılansam, korksam hep böyle derdi büyüklerim. 'Sus Allah’ın gücüne gider şükret.'

Allah bizi çok seviyorsa eğer benim kalbimi bilir diye düşünüyorum, ama sonra bir korkuyorum, Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür, ne olur gücüne gitmesin, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum sadece. Ailem, evlatlarım tüm sevdiklerim, sevenlerim hep sağlıklı olsun.

Dünyada kim varsa şu an acı çeken acılarını hafiflet, masumları, çocukları, hayvanları koru sonsuz merhametinle sar. Böyle işte... Bu fotoğrafa da bu satırlar olmadı ama hislerim tam da bu şu anda. 2024 dilerim şefkatle gelirsin insanlığa lakin çok ihtiyacımız var buna."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Oyuncu
En Çok Okunan Haberler
"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

"Asgari ücreti 1 ay önce bildirdim" dedi! Şimdi de emekli zammı için rakam verdi: Kusura bakma iktidar emekliler sizden önce benden duyacak

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

Çobana kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler! O görüntülerle şantaj...

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

AK Parti bir şehir için daha kararını verdi! O ilde MHP'nin adayı desteklenecek

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

FETÖ ile irtibat ve iltisaklı 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Akasya Durağı'nın Gülbin'iydi! Aslı Altaylar değişimiyle herkesi şaşırttı!

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

Tartıştığı gelinini katletti! Dikkat çeken 'borsa' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Rahat, şık ve sıcacık bir kış geçirmek isteyenler için mont seçme rehberi

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

Bu sezon mutlaka denemeniz gereken 5 trend 5 elbise!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.