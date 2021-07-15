MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berker Güven kimdir? Berker Güven nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi kim?

Berker Güven kimdir? Berker Güven nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi kim?

15.07.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berker Güven kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın ile tatilde dudak dudağa görüntülendi. Türk oyuncu olan Berker Güven, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünden mezun oldu.

En son Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrolü paylaştığı "Alev Alev" dizisi ile ekranlara gelen Berker Güven, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın ile dudak dudağa görüntülendi. Berker Güven, Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülünü aldı.

Berker Güven kimdir?

7 Eylül 1994 İzmir doğumlu Berker Güven 26 yaşındadır. Oyuncu Berker Güven, liseyi Özel Işıkkent Anadolu Lisesinde tamamladı.
Lise'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazandı. 2017'de yayına giren "Babam" adlı filmde Melisa Şenolsun ve Çetin Tekindor ile birlikte başrolde yer aldı.
Başrollerinde Boran Kuzum, Halit Ergenç, Bergüzar Korel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Vatanım Sensin" adlı dizide Aleksi karakterine hayat verdi.
1 Nisan 2019'da yayınlanmaya başlayan, 22 Haziran 2020'de final yapan Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolünü canlandırdı.
Genç oyuncu Berker Güven, "berkerguvenn" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Berker Güven Nihal Yalçın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu görevden alındı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Arkadaşının evinde ölü bulunan genç kızın, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

Rosier transferi ile ilgili resmi açıklama geldi!

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

14 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Rize'de sel kabusu! Felaketin boyutu gün yüzüne çıktı

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

Kanseri yenmişti! Korkutan haber

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Kızının elbisesinin fiyatı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Göğüsleri tamamen açıktı! Herkes ona baktı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali şaşırttı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.