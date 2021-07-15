Berker Güven kimdir? Berker Güven nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi kim?

En son Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrolü paylaştığı "Alev Alev" dizisi ile ekranlara gelen Berker Güven, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın ile dudak dudağa görüntülendi. Berker Güven, Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülünü aldı.