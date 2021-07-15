Berker Güven kimdir? Berker Güven nereli ve kaç yaşında? Sevgilisi kim?

En son Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü'nün başrolü paylaştığı "Alev Alev" dizisi ile ekranlara gelen Berker Güven, kendisinden 14 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın ile dudak dudağa görüntülendi. Berker Güven, Türkiye – Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri’nde “Yılın En İyi Drama Oyuncusu” ödülünü aldı.
Berker Güven kimdir?
7 Eylül 1994 İzmir doğumlu Berker Güven 26 yaşındadır. Oyuncu Berker Güven, liseyi Özel Işıkkent Anadolu Lisesinde tamamladı.
Lise'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü kazandı. 2017'de yayına giren "Babam" adlı filmde Melisa Şenolsun ve Çetin Tekindor ile birlikte başrolde yer aldı.
Başrollerinde Boran Kuzum, Halit Ergenç, Bergüzar Korel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Vatanım Sensin" adlı dizide Aleksi karakterine hayat verdi.
1 Nisan 2019'da yayınlanmaya başlayan, 22 Haziran 2020'de final yapan Zalim İstanbul dizisinde ise Nedim rolünü canlandırdı.
Genç oyuncu Berker Güven, "berkerguvenn" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.
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