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Berrak Tüzünataç fiziğine dair yorumlara isyan etti! "Memnunum kendimin bu halinden..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.01.2024 07:11 | Son Güncelleme:
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Berrak Tüzünataç giydiği tulumla ve verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncuya çirkin yorumlar da geldi. Fiziğine dair yapılan eleştirilerden rahatsız olan Tüzünataç "Ben yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım çok da memnunum kendimin bu halinden gözüm gibi bakıyorum" dedi.

Son olarak Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül ve Salih Bademci'yle beraber Terzi'de rol alan Berrak Tüzünataç tarzıyla adından söz ettirdi. Tulum giyen ve özel bölgelerinde yıldızı andıran detayları bulunan kıyafetiyle gündem olan oyuncu sonunda sessizliğini bozdu.

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TEPKİSİZ KALMADI

Paylaştığı dans videosuya ve tarzıyla adından söz ettiren Berrak Tüzünataç'a yorum yağdı. Özellikle oyuncunun hem kilosu hem de kalçasıyla ilgili birçok çirkin yorum vardı.


Berrak Tüzünataç yapılan yorumlardan sonra bir açıklama yaparak sitem etti. "Ben yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım çok da memnunum kendimin bu halinden gözüm gibi bakıyorum" diyen güzel isim devamında şunları söyledi:


"Fakat ne zaman bir yere gitsem bir şey giysem bir grup insan kendi hayat gündemlerini bir kenara bırakıp benim kaç kilo olduğum, nasıl göründüğüm, nasıl görünmem gerektiğiyle ilgili bir mesai harcıyorlar. Yani buna gerçekten çok şaşırıyorum çünkü hayatta bir sürü çok daha önemli şeyler var ve ben memnunum önemli olan da bu."

"Keyfimize bakalım, giyim kuşam, kilo vs bunlar kişinin kendisini bağlayan şeyler" diyen Berrak Tüzünataç geçtiğimiz gün kalçasının küçük olmasına dair gelen bir yorumu da tepkisiz bırakmadı.



Oyuncu "Bana yetiyor sen kendininkini büyüt" diyerek takipçisine yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Çağatay Ulusoy
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