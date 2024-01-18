Berrak Tüzünataç fiziğine dair yorumlara isyan etti! "Memnunum kendimin bu halinden..."

"Fakat ne zaman bir yere gitsem bir şey giysem bir grup insan kendi hayat gündemlerini bir kenara bırakıp benim kaç kilo olduğum, nasıl göründüğüm, nasıl görünmem gerektiğiyle ilgili bir mesai harcıyorlar. Yani buna gerçekten çok şaşırıyorum çünkü hayatta bir sürü çok daha önemli şeyler var ve ben memnunum önemli olan da bu."