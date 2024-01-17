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Berrak Tüzünataç kalça dansı ve tulumunun özel bölgelerindeki detayla dikkat çekti! "Popon küçük yazılınca..."

17.01.2024 07:00 | Son Güncelleme:
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Bir dönem özel hayatıyla sık sık gündem olan Berrak Tüzünataç son dönemde paylaşımlarıyla ve tarzıyla dikkat çekiyordu. Güzel model ve oyuncu şimdi de ilginç tulumu ve kalça dansıyla dikkat çekti. Tüzünataç kalça yanıtıyla da olay oldu.

Son dönemde zayıflığıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak tarzıyla ve verdiği yanıtla dikkat çeken oyuncu yine gündem oldu.


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Geçtiğimiz aylarda "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum" diyen Berrak Tüzünataç ilginç tulumuyla dikkat çekti.

Berrak Tüzünataç'ın tulumunda özel bölgelerindeki yıldızı andıran detaylar gözlerden kaçmadı.

Güzel model ve oyuncu bununla da kalmadı bir de kalça dansı yapınca sosyal medyanın diline düştü. Kimi takipçiler "Az kalçası olsa dans anlaşılırdı" yorumlarında bulunmaktan kendilerini alamadı.

KALÇASINA YORUM YAĞDI

KALÇASINA YORUM YAĞDI

Güzel isim "Popon çok küçük yorumlarına da tepkisiz kalmadı. Tüzünataç bu yorumların birine "Bana yetiyor sen kendininkini büyüt" yanıtını vererek noktayı koydu.

Hello dergisine röportaj veren Tüzünataç, “Özgürlük hissi benim için biraz hayati. Kendi içinde samimiyeti ve gerçekliği çok arayan biriyim. Kendimi bildim bileli hayalperestim. Çok hayal kurarım, meşgul dönemlerde hayal kurmayı özlerim hatta” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç
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