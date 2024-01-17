Berrak Tüzünataç kalça dansı ve tulumunun özel bölgelerindeki detayla dikkat çekti! "Popon küçük yazılınca..."

Son dönemde zayıflığıyla dikkat çeken Berrak Tüzünataç iddialı tarzıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak tarzıyla ve verdiği yanıtla dikkat çeken oyuncu yine gündem oldu.
Geçtiğimiz aylarda "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum" diyen Berrak Tüzünataç ilginç tulumuyla dikkat çekti.
Berrak Tüzünataç'ın tulumunda özel bölgelerindeki yıldızı andıran detaylar gözlerden kaçmadı.
Güzel model ve oyuncu bununla da kalmadı bir de kalça dansı yapınca sosyal medyanın diline düştü. Kimi takipçiler "Az kalçası olsa dans anlaşılırdı" yorumlarında bulunmaktan kendilerini alamadı.
Güzel isim "Popon çok küçük yorumlarına da tepkisiz kalmadı. Tüzünataç bu yorumların birine "Bana yetiyor sen kendininkini büyüt" yanıtını vererek noktayı koydu.
Hello dergisine röportaj veren Tüzünataç, “Özgürlük hissi benim için biraz hayati. Kendi içinde samimiyeti ve gerçekliği çok arayan biriyim. Kendimi bildim bileli hayalperestim. Çok hayal kurarım, meşgul dönemlerde hayal kurmayı özlerim hatta” ifadelerini kullanmıştı.