Berrak Tüzünataç kalça dansı ve tulumunun özel bölgelerindeki detayla dikkat çekti! "Popon küçük yazılınca..."

Geçtiğimiz aylarda "Dansöz olmak istiyormuşum. Bu kararım pek teşvik edilmemiş olacak ki ilkokulda bilim kadını olmak istediğimi beyan etmişim bir anket defterinde. Sonuç olarak oyuncu oldum" diyen Berrak Tüzünataç ilginç tulumuyla dikkat çekti.