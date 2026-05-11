Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'de, saha içindeki heyecan yerini saha dışındaki dev kapışmaya bıraktı.

Sarı-lacivertli camiada tüm gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim öncesi kongre üyelerinin ve taraftarların başını döndürecek dünyaca ünlü yıldızlarla söz kesmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

İKİ ADAYIN ORTAK HEDEFİ: JAN OBLAK!

Transferdeki en büyük rekabet ise kale bölgesinde yaşanıyor. Her iki başkan adayının da ortak hedefinin, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü kaleci Jan Oblak olduğu ortaya çıktı. Hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin Sloven file bekçisi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Türkiye'ye gelmeye yeşil ışık yakan tecrübeli eldiven için taliplerin çok olmasına rağmen, her iki adayın da kesenin ağzını sonuna kadar açtığı belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN FORVET VE STOPER HATTI

Yeni sezonda forvet hattını tamamen değiştirmesi beklenen Aziz Yıldırım'ın listesi adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Efsane başkanın listesinde Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy'nin yanı sıra, Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth da bulunuyor. Yıldırım'ın savunma planı ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten; Skriniar'ın yanına eski göz ağrısı Kim Min-jae'nin getirilmesi hedefleniyor.

HAKAN SAFİ'DEN İTALYA ÇIKARMASI: HEDEF LEAO!

Bir diğer başkan adayı Hakan Safi ise rotasını İtalya'ya çevirdi. Milan'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli süperstar Rafael Leao için bizzat Çizme'ye giden Safi'nin, yöneticiler ve menajerlerle masaya oturduğu öğrenildi.

Safi'nin listesindeki bir diğer bomba ise Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski. Guirassy'nin durumunu da yakından takip eden Hakan Safi, ayrıca Avrupa devlerinin radarında olan eski yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu yuvaya döndürerek tarihi bir transfere imza atmak istiyor.