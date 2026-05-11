SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı

Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından Fenerbahçe'de gözler seçime çevrildi. Başkan adaylarının listesindeki o dünya yıldızları sızdı.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve ligi 2. sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe'de, saha içindeki heyecan yerini saha dışındaki dev kapışmaya bıraktı.

Sarı-lacivertli camiada tüm gözler 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü seçimli genel kurula çevrilirken, başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim öncesi kongre üyelerinin ve taraftarların başını döndürecek dünyaca ünlü yıldızlarla söz kesmek için transfer çalışmalarına hız verdi.

İKİ ADAYIN ORTAK HEDEFİ: JAN OBLAK!

Fenerbahçe ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı 1

Transferdeki en büyük rekabet ise kale bölgesinde yaşanıyor. Her iki başkan adayının da ortak hedefinin, Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan dünyaca ünlü kaleci Jan Oblak olduğu ortaya çıktı. Hem Aziz Yıldırım'ın hem de Hakan Safi'nin Sloven file bekçisi için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Türkiye'ye gelmeye yeşil ışık yakan tecrübeli eldiven için taliplerin çok olmasına rağmen, her iki adayın da kesenin ağzını sonuna kadar açtığı belirtiliyor.

AZİZ YILDIRIM'IN FORVET VE STOPER HATTI

Fenerbahçe ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Yeni sezonda forvet hattını tamamen değiştirmesi beklenen Aziz Yıldırım'ın listesi adeta Şampiyonlar Ligi gibi. Efsane başkanın listesinde Romelu Lukaku ve Serhou Guirassy'nin yanı sıra, Süper Lig'i yakından tanıyan Alexander Sörloth da bulunuyor. Yıldırım'ın savunma planı ise taraftarı heyecanlandıracak cinsten; Skriniar'ın yanına eski göz ağrısı Kim Min-jae'nin getirilmesi hedefleniyor.

HAKAN SAFİ'DEN İTALYA ÇIKARMASI: HEDEF LEAO!

Fenerbahçe ye dünya yıldızları yağacak! Başkan adayları düğmeye bastı 3

Bir diğer başkan adayı Hakan Safi ise rotasını İtalya'ya çevirdi. Milan'dan ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Portekizli süperstar Rafael Leao için bizzat Çizme'ye giden Safi'nin, yöneticiler ve menajerlerle masaya oturduğu öğrenildi.

Safi'nin listesindeki bir diğer bomba ise Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Robert Lewandowski. Guirassy'nin durumunu da yakından takip eden Hakan Safi, ayrıca Avrupa devlerinin radarında olan eski yıldız Ferdi Kadıoğlu'nu yuvaya döndürerek tarihi bir transfere imza atmak istiyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı!Okan Buruk istedi, Galatasaray sezon bitmeden anlaşma sağladı!
Jose Mourinho, Real Madrid'de! İşte tarihi anlaşmanın detaylarıJose Mourinho, Real Madrid'de! İşte tarihi anlaşmanın detayları
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi son dakika transfer haberi fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araç kullanımına ceza yağdı!

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fransa Başbakanı açıkladı: "Semptomlar tespit edildi"

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran'ın gözü Galatasaray'da!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

SAYGI1 serisinin yeni konuğu Serdar Ortaç!

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.