Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı paylaşımı

Yakın dostuyla gün batımında dans eden ünlü oyuncunun karnının iyice büyüdüğü görüldü.
8,5 AYLIK HAMİLE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM
Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile birlikte sahilde poz verdi.
GÜN BATIMINDA EĞLENCELİ DANS
Gün batımında kamera karşısına geçen ikili, eğlenceli anlarını yayınladı.
Yaklaşık 8 aylık hamile olan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice büyüdüğü görüldü.
Plajda dans eden Özpirinçci ile Tüzünataç'ın neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"
Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etmişti.
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