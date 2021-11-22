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Berrak Tüzünataç ve Özge Özpirinçci'den gün batımı paylaşımı

22.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün Berrak Tüzünataç ile birlikte objektif karşısına geçti.

Yakın dostuyla gün batımında dans eden ünlü oyuncunun karnının iyice büyüdüğü görüldü.

8,5 AYLIK HAMİLE ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'DEN BİKİNİLİ PAYLAŞIM

Burak Yamantürk ile 7 yıldır aşk yaşayan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, önceki gün yakın arkadaşı Berrak Tüzünataç ile birlikte sahilde poz verdi.

GÜN BATIMINDA EĞLENCELİ DANS

GÜN BATIMINDA EĞLENCELİ DANS
Gün batımında kamera karşısına geçen ikili, eğlenceli anlarını yayınladı.
Yaklaşık 8 aylık hamile olan ünlü oyuncunun göbeğinin iyice büyüdüğü görüldü.
Plajda dans eden Özpirinçci ile Tüzünataç'ın neşeli halleri de dikkatlerden kaçmadı.

"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"

"AKREP BURCU OLMAMASI İÇİN DUA EDİYORUZ"
Özge Özpirinçci, yakın dostu Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğinin akrep burcu olmaması için dua ettiklerini ifade etmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Özge Özpirinçci
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yay kadını akrep ten daha fena :)

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