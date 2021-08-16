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Beşiktaş'a stopere dünya yıldızı Jerome Boateng

16.08.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Godin, David Luiz derken siyah-beyazlı takım aradığını buldu. Kartal, B.Münih'le mukavelesi bittikten sonra boşa çıkan 32 yaşındaki savunmacıyla ön görüşmeyi yaptı. Her şey olumlu ilerliyor.

Defans hattı için tecrübeli bir stoper arayan Beşiktaş, uzun süredir alternatifler içinden bir isme imza attırmayı planlıyordu.

Bu transferde bonservis ödemek istemeyen Kartal, aradığını Almanya'da buldu. Daha önce siyah-beyazlı formayı giyen Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng üzerinde karar kılındı. 32 yaşındaki Alman stoper, 1 Temmuz itibarıyla boşa çıktı. B.Münih ise idman yapması için tesisleri eski futbolcusuna açtı. Boateng düzenli olarak bireysel antrenmanlarını sürdürüyor. Şu anda tamamen hazır halde.

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3 MİLYON EURO İMZA PARASI

Bayern Münih'le Şampiyonlar Ligi'nde iki kez kupa kaldıran Jerome Boateng, Alman Milli Takımı'nın formasını da tam 76 kez giydi. Dünya Kupası sevinci de yaşayan tecrübeli futbolcu, savunmadaki bütün sıkıntıları giderebilecek özelliklere sahip. Sahip olduğu tecrübeyle de adaptasyon sürecini kısa sürede atlatması bekleniyor. Alınan bilgilere göre, Beşiktaş ve oyuncu arasında imza parası konusunda anlaşmazlık var. 3 milyon Euro imza parası talep eden Boateng'in indirime gitmesi bekleniyor. Sonrasında ise imzalar atılabilecek.

2+1 SENELİK MUKAVELE

Yıllık maaş olarak Boateng'in 3-3.5 milyon Euro arasında bir rakam alacağı öğrenildi. 2+1 senelik sözleşme yapılması beklenen oyuncu, kardeşi Kevin Prince Boateng ile konuşup kulüp hakkında olumlu bilgiler aldı. Bu sezon yeniden şampiyonluk hedefleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı isteyen Beşiktaş, önemli transferlere imza attı. Kartal, Boateng'in ardından transfer perdesini kapatmayı düşünüyor. Son anlarda bir fırsat transferi ihtimali belirmezse Beşiktaş için takviye programı sona erecek ve kadro tamamen şekillenecek.

(AKŞAM)

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EMİN ORTAKAYA
Gençlerbirliği --> Fenerbahçe

SACHA BOEY

SACHA BOEY
Rennes --> Galatasaray

ALEXANDRU CICALDAU

ALEXANDRU CICALDAU
Universitatea Craiova --> Galatasaray

AHMED MUSA

AHMED MUSA
Kano Pillars --> Fatih Karagümrük
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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