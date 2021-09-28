Beşiktaş Ajax maçı Exxen şifresiz canlı izle! Ajax BJK maçı hangi yabancı kanalda yayınlanıyor?

Beşiktaş ve Ajax karşılaşması futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Beşiktaş, ilk maçta Borussia Dortmund'a kaybetmişti. Ajax maçının canlı izlenip izlenmediği araştırılıyor. Peki Ajax BJK maçı hangi yabancı kanalda yayınlanıyor?

BEŞİKTAŞ AJAX MAÇI EXXEN ŞİFRESİZ CANLI İZLE!

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz olan Beşiktaş, ikinci karşılaşmasını Ajax karşısında yapacak. Yapılan ilk maçta Borussia Dortmund'a mağlup gelmiş olan Kara Kartal, 12 eksikle çıktığı Ajax karşısında zoru başarmak istemekte.

Beşiktaş'ın rakibi Ajax ise son dönemlerin en formda dönemini yaşıyor. Ajax deplasmanına pek çok eksikle çıkan Beşiktaş’ta bütün yük, Batshuayi’nin sırtında olacak.

Johan Cruyff Arena'da gerçekleşecek olan Ajax-Beşiktaş maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Maç bugün TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.