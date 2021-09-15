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Beşiktaş - Dortmund muhtemel 11!

15.09.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Dortmund maçı öncesi son dakika gelişmeleri... Beşiktaş bu akşam kulüpler bazında dünyanın en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi’nde sahne alacak. Alman devi Borussia Dortmund’u, Vodafone Park’ta konuk edecek Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, Dortmund’u yıkıp, zaferi getirecek 11’i belirledi. Sakatlıkları bulunan Alex Teixeira, Domagoj Vida ve Umut Meraş’ın yokluğunda Yalçın’ın sahaya sürmesi beklenen 11’i netleşti. İşte sol açıkta oynayacak sürpriz isim...

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı Mynet.com'da olacak.

EKSİKLERİ VAR

Dortmund'da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

Dortmund muhtemel 11:

Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland

MUHTEMEL 11

ERSİN DESTANOĞLU

ERSİN DESTANOĞLU

ROSIER

ROSIER

MONTERO

MONTERO
Vida'nın yokluğunda stoperde Necip yerine Montero forma giyecek.

WELINTON

WELINTON

N'SAKALA

N'SAKALA
Rıdvan Yılmaz'ın sol bekte oynaması beklenirken, Sergen Yalçın'ın tercihi şaşırttı.
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Koyu GS 'lıyım ama tüm Türk takımlarımıza avrupa da başarılar dilerim inşallah hepsi galip gelirler.Türkün Türk ulusundan, başka dostu yoktur biline..
İnşaAllah Liverpool maçı gibi olmaz

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