Beşiktaş - Dortmund muhtemel 11!

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşmanın canlı anlatımı Mynet.com'da olacak.
Dortmund'da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.
Dortmund muhtemel 11:
Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland
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