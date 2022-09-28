Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...