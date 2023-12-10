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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden sonra dünya onu konuştu! İşte dev maçın ardından dış basına yansıyanlar

10.12.2023 14:50 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. Birçok pozisyonun yaşandığı ve her iki takımın da yüksek efor sarf ettiği karşılaşmanın 90 dakikası nefes kesti. Kanarya; galibiyetle liderliğini sürdürürken, derbi karşılaşması dış basında da geniş yer buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük mücadele gösterdiği ve adeta bir heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

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Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 26 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki galibiyeti, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Dış basında Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin performanslarına vurgu yapıldı.

İşte yazılanlar;

Canlı Skor

DIŞ BASINDA NELER KONUŞULDU?

"BÜYÜK DZEKO, BİR GOL DAHA ATTI"

"BÜYÜK DZEKO, BİR GOL DAHA ATTI"

Reprezentacija/Bosna Hersek: "Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı büyük derbide sevindi. Büyük Dzeko bir gol daha attı. Bosnalı futbolcu bu sezonki 14. golünü kaydetti" denildi.

"DZEKO, TAKIMINI SIRTLADI"

"DZEKO, TAKIMINI SIRTLADI"

Tuttomercato/İtalya: "Edin Dzeko, takımı Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında sürükledi. Böylece Fenerbahçe sıralamada Galatasaray'ı yeniden geçerek tekrar liderliğe yükseldi."

"FENER'İN YÜZÜ GÜLDÜ"

"FENER'İN YÜZÜ GÜLDÜ"

So Foot/Fransa: "Beşiktaş-Fenerbahçe arasındaki İstanbul derbisinde bu cumartesi akşamı Fener'in yüzü güldü. Galatasaray'ın gol farkı önünde, ligdeki liderliğini korumaya devam etti."

"KAHRAMAN TADIC"

"KAHRAMAN TADIC"

Blic/Sırbistan: "İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Sırp futbolcu bir gol attı, bir tane de attırdı. Stadyumda Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fener'e galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti."

"TADIC VE SZYMANSKI ÖNE ÇIKTI"

"TADIC VE SZYMANSKI ÖNE ÇIKTI"

Voetbal International/Hollanda: "Eredivisie'nin zirvesini Türkiye'nin zirvesiyle takas eden Tadic ve Szymanski, Türkiye'de haftanın maçında Fenerbahçe için öne çıkan isimler oldular."

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