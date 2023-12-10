Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinden sonra dünya onu konuştu! İşte dev maçın ardından dış basına yansıyanlar

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Her iki takımın da büyük mücadele gösterdiği ve adeta bir heyecan fırtınasının yaşandığı maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 40'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. 3 maç sonra yenilen Beşiktaş ise 26 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki galibiyeti, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Dış basında Fenerbahçeli futbolcular Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin performanslarına vurgu yapıldı.

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