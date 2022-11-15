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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray... Kaan Ayhan seçimini yaptı!

15.11.2022 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de ara transfer dönemine sayılı günler kala temaslarını hızlandıran ligin dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız Kaan Ayhan için karşı karşıya gelmişti. Başarılı savunmacı için Sarı-Kırmızılılar somut adım atarken, Kaan Ayhan tercihini yaptı. İşte detaylar...

Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sassuolo
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken girişimlerini hızlandıran ligin dev kulüpleri bir isim için karşı karşıya geldi. Şampiyonluğun en büyük adayları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray devre arasında kadrosuna stoper takviyesi yapmak isterken, yabancı kuralı nedeniyle rotasını yerli oyunculara çevirmişti.

SASSUOLO'YU İKNA EDEMEDİ!

SASSUOLO'YU İKNA EDEMEDİ!

Hemen hemen her Transfer döneminde adı mutlaka gündeme gelen milli futbolcuyu Galatasaray sezon başında çok isterken yapılan tüm girişimlere karşın Sassuolo Kulübü ikna edilemedi.

Hatta Kaan Ayhan’a şu ana kadar en yüksek teklifi sarı kırmızılılar yapsa dahi İtalyan ekibi futbolcusunu kiralık olarak dahi göndermeyi kabul etmedi.

SEÇİMİNİ YAPTI!

SEÇİMİNİ YAPTI!

Beşiktaş da teknik direktör Şenol Güneş milli takımdan öğrencisi olan Kaan’ın rotasını siyah beyazlı takıma döndürmek için devreye girerken tecrübeli stoperin gönlünde Fenerbahçe’nin olduğu öğrenildi.

"TERCİHİM FENERBAHÇE"

"TERCİHİM FENERBAHÇE"

Menajerine “Kesin karar vermedim, Fenerbahçe’nin fiyat teklifini artırmasını bekleyelim. Benim tercihim Fenerbahçe’den yana” dediği öğrenilen Kaan Ayhan için sarı lacivertlilerin satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. (Milliyet)

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