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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI İZLE! Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

01.10.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Kıran kırana bir çekişmeye sahne olacak derbiyi Volkan Bayarslan'ın yönetecek. Yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan. Birçok kişi arama motorlarında 'Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığını araştırıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Sporseverler karşılaşma öncesi maç bilgileri için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.
Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Volkan Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha (Necip), Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Muleka, Redmond (Cenk), Weghorst.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, Szalai, Alioski, Arao, İrfan Can, Crespo, Lincoln, Valencia, Batshuayi.
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