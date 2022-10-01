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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi canlı izle!

01.10.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak maç için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Derbiye sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak. Karşılaşmada, hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hakkında merak edilenler...

Beşiktaş ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında karşı ağırlayacak. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.
Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK

DERBİYE FENERBAHÇE TARAFTARI ALINMAYACAK
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.
Karşılaşma öncesinde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş ligin 4. sırasında yer alıyor.
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