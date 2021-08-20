Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer haberleri! Marcao’nun yerine gelecek isim belli oldu!

Galatasaray’ın ise geçen sezon kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu ısrarı bitmiyor. Diagne’ye İngiltere’den teklif alan sarı-kırmızılılar, 5 milyon avronun altındaki hiçbir rakamı kabul etmiyor. Öte yandan Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu ile kavga eden Marcao’nun yerine Luyindama’nın milli takımdan vatandaşının getirileceği iddia edildi.

‘BEŞİKTAŞ, GEDSON İÇİN BENFİCA İLE ANLAŞTI’ İDDİASI

Beşiktaş, bir süredir pazarlıkları devam ettirdiği Gedson Fernandes’te sona geldi. Fotomaç’ta yer alan habere göre; siyah-beyazlıların Benfica ile Gedson için kiralık olarak anlaştığı iddia edildi. Gedson Fernandes’in yedek kalmak istememesi ve Beşiktaş'ın Şampiyonalar Ligi'nde olması nedeniyle bu transferin önünü açan avantajlar olduğu kaydedildi.

CİM-BOM, HALİL DERVİŞOĞLU İÇİN YENİDEN DÜĞMEYE BASTI Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in istediği Halil Dervişoğlu için yeniden düğmeye basıldı. Takvim’in haberine göre; Cim-Bom, Brentford ile temasa geçerek 6 milyon avroluk yeni bir teklifte bulundu. Fakat bu rakamın 3 seneye yayılacak şekilde ödeneceği de İngilizler'e bildirildi.

FENERBAHÇE’NİN KOLASİNAC TRANSFERİ ZORA GİRDİ Bosna Hersekli Sead Kolasinac'la yollarını ayırmaya karar veren İngiliz ekibi Arsenal, yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile el sıkıştığını öğrenir öğrenmez bonservis için işi zora soktu. Fotomaç’ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncu için 8 Eylül'e kadar harekete geçecek. Bonsa Hersekli yıldızın, Arsenal’le 1 sene daha kontratı bulunuyor.

KANARYA’DA XEKA SESLERİ Sarı-lacivertli kulüpte gündeme gelen son isim Xeka oldu. Forvet ve sol bek transferleri yapmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira'dan orta sahaya talep geldi. Ozan Tufan'ın ayrılması ve Sosa'nın düşünülmemesi sebebiyle bu bölgeye de takviye gerekebileceği belirtildi. Fanatik’in iddiasına göre; Pereira, Lille’de forma giyen vatandaşını önerdi. Sarı-lacivertli yönetim, 26 yaşındaki futbolcunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti.