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Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor"

Beşiktaş, Hradec Kralove karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken, spor yazarları Siyah-Beyazlıların performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor"
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Hradec Kralove ile oynadığı rövanş mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılırken adını bir üst tura yazdıran taraf olmayı başardı.

Karşılaşmanın ardından Siyah-Beyazlılar'ın mücadelesini değerlendiren spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

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"BEŞİKTAŞ ARTIK FAVORİ"

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor" G1

Cerny için ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çek oyuncu, kendi ülkesinin takımına karşı bu kez sorumluluk aldı. Golü kadar savunma arkasına yaptığı koşu ve doğru zamanda hızlanması önemliydi. Trossard tam olarak hazır olduğunda Beşiktaş'ın hücumdaki seçenekleri ve özellikle son bölgede üretkenliği artacak. Cerny'nin formu ile Trossard'ın kalitesi birleştiğinde kanatlarda ciddi bir rekabet doğacak. Beşiktaş şimdi Kauno Zalgiris ile play-off oynayacak. Her maç zor ama Avrupa'da garanti diye bir şey yok ama artık favori Beşiktaş. (Fatih Doğan / Sabah)

"FORMA İLHAN FAKILI'YA HİÇ AĞIR GELMİYOR!"

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor" G2

İlhan Fakılı.. En beğendiğim tarafı şu: Forma ona ağır gelmiyor. Büyük takımda genç oyuncular bazen top ayağına geldiğinde panik yapar. İlhan'da o çekingenlik pek görünmüyor. Kanatta topu aldığında rakibe gitmeye, pozisyon üretmeye çalışıyor. Bir de yaşının (20) getirdiği enerjiyi doğru kullanıyor   Özetle; lig başlamadan önce bile tribünlerde başka bir beklenti oluştu. Bu kez Beşiktaş, "Ben yarışın içinde olacağım" diyebilecek bir takım görüntüsü veriyor. Şimdilik eksik olan tek şey, bulduğu pozisyonları daha yüksek kaliteyle gole çevirmek. O da gelirse, bu Beşiktaş'ı ligde çok daha ciddi konuşuruz. (Murat Özbostan / Sabah)

"KARTAL SÖKTÜ ALDI"

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor" G3

Bu oyunda hiçbir skorun garantisi yoktur! Kaldı ki İnönü Stadı’nda ne skorlar gördü bu gözler! Valeranga ‘faciası’ hala hafızalarda kazılı... Beşiktaş, ilk maçta avantajı kaptı, ne var ki tur için yeterli miydi, asla? Artı Hradec Kralove öyle sanıldığı gibi kolay lokma değildi. Yani rehavete kapıldığınız anda, hayal kırıklığına yelken açma olasılığınız yüksekti! Kralove fizik gücü ve geçişleriyle tehlikeli bir takım ancak Kartal bizi mahçup etmedi, turu söküp aldı. (Bilal Meşe / Milliyet)

"OYUN GÜÇLÜ, SKOR KISIR!"

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor" G4

İlk dokunuş, kontrol, tek pas, bitirici tek vuruş. Koreli Oh’ta bunlar çok eksik. İyi niyetli, çalışkan ve zaman zaman sürpriz şutları var ancak Beşiktaş’ın seviyesini yükseltecek düzeyde bir santrfor asla değildi. Vlahovic ise tam anlamıyla komple bir santrfor. Yüksek toplardaki etkinliği, harika bir sol ayağı, bitiriciliği ve fizik gücü ile 26 yaşında en üst seviye bir santrfor.   Beşiktaş’ın artık en önemli mevkiilerde 2 dünya çapında oyuncusu var ve bence bu doğrudan minimum %20-25 güç artışı demek. Nübel ve Vlahovic çok şey fark ettirecek. Trossard ise özellikle iç sahada kapanan takımlara karşı problemleri rahatlıkla çözebilecek bir oyuncu. Beşiktaş’ın harika bir hocası ve güçlü bir kadrosu var. Siyah beyazlılar Kauno’yu da geçip Avrupa Ligi biletini alacaktır. (Güntekin Onay / Hürriyet)

"KARTAL RAHAT TURLADI"

Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor" G5

Oyunun kontrolünü elinde tutan siyah beyazlılar, Cerny'nin 40 . dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. Bu aynı zamanda turun da garantisi gibiydi. Beşiktaş da ikinci yarıya baskılı, coşkulu ve topa sahip olarak başladı. Oyunu bu bölümlerde tamamen rakip ceza sahasına yıktı. Takımın hırsı ve yardımlaşması olumlu sinyallerdi. Cerny'nin golle buluşması moral oldu. Oliatan'ın zaman zaman ince pasları da tribünden alkış aldı. Tabii ki rakip, 42 yıl sonra Avrupa kupalarında mücadele ettiğini de dikkate alırsak Beşiktaş'ın dengi değildi. Beşiktaş kazandı, moral buldu ama transferdeki eksikler hâlâ var. Tribünlerin 90 dakika şovu geceye her zamanki gibi güzellik kattı. (Sinan Vardar / Fotomaç)

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