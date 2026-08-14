Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası o isme övgüler yağdırdı! "Forma hiç ağır gelmiyor"

"OYUN GÜÇLÜ, SKOR KISIR!"

İlk dokunuş, kontrol, tek pas, bitirici tek vuruş. Koreli Oh’ta bunlar çok eksik. İyi niyetli, çalışkan ve zaman zaman sürpriz şutları var ancak Beşiktaş’ın seviyesini yükseltecek düzeyde bir santrfor asla değildi. Vlahovic ise tam anlamıyla komple bir santrfor. Yüksek toplardaki etkinliği, harika bir sol ayağı, bitiriciliği ve fizik gücü ile 26 yaşında en üst seviye bir santrfor. Beşiktaş’ın artık en önemli mevkiilerde 2 dünya çapında oyuncusu var ve bence bu doğrudan minimum %20-25 güç artışı demek. Nübel ve Vlahovic çok şey fark ettirecek. Trossard ise özellikle iç sahada kapanan takımlara karşı problemleri rahatlıkla çözebilecek bir oyuncu. Beşiktaş’ın harika bir hocası ve güçlü bir kadrosu var. Siyah beyazlılar Kauno’yu da geçip Avrupa Ligi biletini alacaktır. (Güntekin Onay / Hürriyet)