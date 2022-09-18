Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un eşinden aşk dolu paylaşımlar! Öpmelere doyamadı

Beşiktaş, Dünya Kupası öncesi Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçmeyi planlıyor. Beşiktaş kadrosuna bu sezon dahil olan Wout Weghorst'un, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda harika bir performans sergiledi. Hollandalı futbolcu iş yaşamı kadar, özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Wout Weghorst, Felemenk eşi Nikki Can Esch sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.