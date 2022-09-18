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Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un eşinden aşk dolu paylaşımlar! Öpmelere doyamadı

18.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst, Spor Toto Süper Lig 7. haftasında İstanbulpor'la oynanan maçta da gol attı. 7 karşılaşmada 7 kez skora katkı yapan Wout Weghorst'un takımı Beşiktaş son dakikalarda gelen frikik golüyle büyük şok yaşadı. Maç 2-2 eşitlikle bitti ve siyah beyazlılar 3 puanı kaçırmış oldu. Son dönemde performansıyla adından söz ettiren Wout Weghorst'un özel hayatında da her şey yolunda. Başarılı futbolcunun eşi Nikki Van Esch aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Dünya Kupası öncesi Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçmeyi planlıyor. Beşiktaş kadrosuna bu sezon dahil olan Wout Weghorst'un, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda harika bir performans sergiledi. Hollandalı futbolcu iş yaşamı kadar, özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Wout Weghorst, Felemenk eşi Nikki Can Esch sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ FURBOLCUSU WOUT WEGHORST'UN MUTLU AİLE TABLOSU

Hollandalı yıldız futbolcunun eşi Nikki Can Esch sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla görenleri imrendiriyor.
Wout Weghors'un eşi Nikki Can Esch bundan 5 hafta önce sosyal medya hesabında "4 kişilik bir aile olarak son haftalar" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafın ardından küçük kızı Daantje'yi kollarına aldı.
18 Ağustos'ta Daantje adını verdikleri kızları ile dünyaya gelen çift, mutlu aile tablosunu Instagram hesabında paylaşıyor.
İşte Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst ve eşi Nikki Can Esch'in mutlu aile tablosu...
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Anahtar Kelimeler:
Wout Weghorst beşiktaş
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