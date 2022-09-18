Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un eşinden aşk dolu paylaşımlar! Öpmelere doyamadı

Beşiktaş, Dünya Kupası öncesi Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçmeyi planlıyor. Beşiktaş kadrosuna bu sezon dahil olan Wout Weghorst'un, Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda harika bir performans sergiledi. Hollandalı futbolcu iş yaşamı kadar, özel yaşamıyla da adından söz ettiriyor. Wout Weghorst, Felemenk eşi Nikki Can Esch sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunuyor.
BEŞİKTAŞ'IN YILDIZ FURBOLCUSU WOUT WEGHORST'UN MUTLU AİLE TABLOSU
Hollandalı yıldız futbolcunun eşi Nikki Can Esch sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla görenleri imrendiriyor.
Wout Weghors'un eşi Nikki Can Esch bundan 5 hafta önce sosyal medya hesabında "4 kişilik bir aile olarak son haftalar" notunu düşerek paylaştığı fotoğrafın ardından küçük kızı Daantje'yi kollarına aldı.
18 Ağustos'ta Daantje adını verdikleri kızları ile dünyaya gelen çift, mutlu aile tablosunu Instagram hesabında paylaşıyor.
İşte Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst ve eşi Nikki Can Esch'in mutlu aile tablosu...
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