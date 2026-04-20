Jennifer Lopez: “En iyi öpüşme sahnesi partnerim…”

Jennifer Lopez yeni filmi Office Romance hakkında konuştu. Ünlü yıldız, “ekrandaki en iyi öpüşme partnerim” açıklamasıyla dikkat çekti.

Jennifer Lopez, başrolünü üstlendiği yeni romantik komedi filmi Office Romance hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü yıldız, filmi birlikte yazan Brett Goldstein ile olan uyumunu övgüyle anlatırken, set sürecinin başından itibaren güçlü bir kimya yakalandığını söyledi.

Jennifer Lopez, Brett Goldstein ile birlikte rol aldığı Office Romance filmi için herhangi bir seçme sürecinden geçmediğini ve rolün özellikle kendisi için yazıldığını açıkladı.

Brett Goldstein tarafından kaleme alınan ve Joe Kelly ile birlikte geliştirilen filmde, ikili arasındaki romantik hikâye dikkat çekiyor. Lopez ve Goldstein’ın canlandırdığı karakterler, iş yerindeki yasak ilişki kurallarına rağmen birbirlerine aşık olan iki kişiyi konu alıyor.

YAŞ FARKI KONUŞULDU

56 yaşındaki Lopez ile 45 yaşındaki Goldstein arasındaki yaş farkı da yapımın konuşulan detayları arasında yer aldı. Lopez, ikili arasındaki kimya için “çok güçlü ve elektrik gibi” ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı ayrıca Goldstein’ı “ekrandaki en iyi öpüşme partneri” olarak nitelendirerek dikkatleri üzerine çekti.

