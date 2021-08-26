Beşiktaş'ın rakipleri kim? Beşiktaş hangi grupta? Maçlar ne zaman?

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler tarafından merakla beklenen Beşiktaşın rakiplerinin kim olacağı sorusunun yanıtı, Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kuranın ardından belli oldu. Shaktar Donetsk ve Salzburg'un yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini garantilenmişti. İşte merak edilenler...
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ...
Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kura çekiminin ardından C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakiplerinin kimler olduğu belli oldu. İşte Beşiktaş'ın rakipleri: Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax.
GRUPLAR VE TAKIMLAR
* A GRUBU: Man. City, PSG, Leipzig, Club Brugge
* B GRUBU: Liverpool, Atletico Madrid, Porto, Milan
* C GRUBU: Sporting Lizbon, Ajax, B. Dortmund, Beşiktaş
* D GRUBU: Inter, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Sheriff
* E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Barcelona, Dinamo Kiev * F GRUBU: Villarreal, Atalanta, Man. Utd., Young Boys
* G GRUBU: Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg
* H GRUBU: Chelsea, Zenit, Juventus, Malmö
DEVLER LİGİ TORBALARI
1. TORBA
Chelsea (İngiltere) Villarreal (İspanya) Atletico Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) Bayern Münih (Almanya) Inter (İtalya) Lille (Fransa) Sporting Lizbon(Portekiz)
2. TORBA
Real Madrid (İspanya) Barcelona (İspanya) Juventus (İtalya) Manchester United (İngiltere) PSG (Fransa) Liverpool (İngiltere) Sevilla (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya)
3. TORBA
Shakhtar (Ukrayna) Porto (Portekiz) Ajax (Hollanda) RB Leipzig (Almanya) Salzburg (Avusturya) Benfica (Portekiz) Atalanta (İtalya) Zenit (Rusya)
4. TORBA
BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE) Dinamo Kiev (Ukrayna) Sheriff Tiraspol (Moldova) Club Brugge (Belçika) Young Boys (İsviçre) Milan (İtalya) Malmö (İsveç) Wolfsburg (Almanya)
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