SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Beşiktaş'ın rakipleri kim? Beşiktaş hangi grupta? Maçlar ne zaman?

Beşiktaş'ın rakipleri kim? Beşiktaş hangi grupta? Maçlar ne zaman?

26.08.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haliç Kongre merkezinde yapılan kura ile futbolseverlerin aklındaki birçok soru işareti silindi. Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kura çekiminin ardından Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın grubunda yer alan takımlar ve diğer gruplardaki takımların hangileri olduğu da netlik kazandı. İşte merak edilenler...

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler tarafından merakla beklenen Beşiktaşın rakiplerinin kim olacağı sorusunun yanıtı, Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kuranın ardından belli oldu. Shaktar Donetsk ve Salzburg'un yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini garantilenmişti. İşte merak edilenler...

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ...

Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kura çekiminin ardından C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın rakiplerinin kimler olduğu belli oldu. İşte Beşiktaş'ın rakipleri: Borussia Dortmund, Sporting Lizbon ve Ajax.

GRUPLAR VE TAKIMLAR

GRUPLAR VE TAKIMLAR
* A GRUBU: Man. City, PSG, Leipzig, Club Brugge * B GRUBU: Liverpool, Atletico Madrid, Porto, Milan * C GRUBU: Sporting Lizbon, Ajax, B. Dortmund, Beşiktaş * D GRUBU: Inter, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, Sheriff * E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Barcelona, Dinamo Kiev * F GRUBU: Villarreal, Atalanta, Man. Utd., Young Boys * G GRUBU: Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg * H GRUBU: Chelsea, Zenit, Juventus, Malmö

DEVLER LİGİ TORBALARI

DEVLER LİGİ TORBALARI
1. TORBA Chelsea (İngiltere) Villarreal (İspanya) Atletico Madrid (İspanya) Manchester City (İngiltere) Bayern Münih (Almanya) Inter (İtalya) Lille (Fransa) Sporting Lizbon(Portekiz) 2. TORBA Real Madrid (İspanya) Barcelona (İspanya) Juventus (İtalya) Manchester United (İngiltere) PSG (Fransa) Liverpool (İngiltere) Sevilla (İspanya) Borussia Dortmund (Almanya)
3. TORBA Shakhtar (Ukrayna) Porto (Portekiz) Ajax (Hollanda) RB Leipzig (Almanya) Salzburg (Avusturya) Benfica (Portekiz) Atalanta (İtalya) Zenit (Rusya) 4. TORBA BEŞİKTAŞ (TÜRKİYE) Dinamo Kiev (Ukrayna) Sheriff Tiraspol (Moldova) Club Brugge (Belçika) Young Boys (İsviçre) Milan (İtalya) Malmö (İsveç) Wolfsburg (Almanya)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

F.Bahçe UEFA Avrupa Ligi'nde

Helsinki FB maçı hangi kanalda?

Helsinki FB maçı hangi kanalda?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Ronaldo’nun kız kardeşleri büyüledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Sörloth, 1 yıllığına kiralandı!

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Yanlış karar veren hakem yıkıldı! Böylesi görülmedi

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Taraftar sahaya indi, maç ertelendi! Olaylı gece

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.