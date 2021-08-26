Beşiktaş'ın rakipleri kim? Beşiktaş hangi grupta? Maçlar ne zaman?

Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler tarafından merakla beklenen Beşiktaşın rakiplerinin kim olacağı sorusunun yanıtı, Haliç Kongre merkezinde gerçekleşen kuranın ardından belli oldu. Shaktar Donetsk ve Salzburg'un yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edeceğini garantilenmişti. İşte merak edilenler...