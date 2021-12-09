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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konuşulan adaylar ve boştaki isimler…

09.12.2021 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın dönemini sona ermesinin ardından yeni teknik direktör arayışladı da başladı. Sabah saatlerinden itibaren bir araya gelen teknik direktör Sergen Yalçın ile Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasındaki görüşmenin ardından ayrılık kararı çıktı.

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’la yolları ayırmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına gelebilecek isimler de ön plana çıktı. Listede Türk teknik adamların yanı sıra, yabancı isimler de yer alıyor. Öte yandan şu an için boşta olan teknik direktörlerin ismi de Beşiktaş’la anılmaya başladı.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’la ilgili tazminat konusunun olmadığını vurgulayarak, hoca arayışlarına başladıklarını belirtti. Karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından konuşan Kocadağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sunulacak teknik direktör listesi üzerinden değerlendirme yapılacağını kaydederek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde yeni hocanın yetiştirilmeye çalışılacağını bildirdi.

İşte Beşiktaş’ta konuşulan teknik direktör adayları…

Şenol Güneş
Rıza Çalımbay
Slaven Biliç

Edin Terzic (Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı, şu an Dortmund teknik ekibinde)

Edin Terzic (Slaven Bilic'in yardımcılığını yaptı, şu an Dortmund teknik ekibinde)

BOŞTAKİ DİĞER İSİMLER:

BOŞTAKİ DİĞER İSİMLER:
Samet Aybaba
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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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