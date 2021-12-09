Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte konuşulan adaylar ve boştaki isimler…

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’la yolları ayırmasının ardından siyah-beyazlı takımın başına gelebilecek isimler de ön plana çıktı. Listede Türk teknik adamların yanı sıra, yabancı isimler de yer alıyor. Öte yandan şu an için boşta olan teknik direktörlerin ismi de Beşiktaş’la anılmaya başladı.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın’la ilgili tazminat konusunun olmadığını vurgulayarak, hoca arayışlarına başladıklarını belirtti. Karşılıklı olarak yolların ayrılmasının ardından konuşan Kocadağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye sunulacak teknik direktör listesi üzerinden değerlendirme yapılacağını kaydederek, Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçı öncesinde yeni hocanın yetiştirilmeye çalışılacağını bildirdi.